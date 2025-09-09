AÖF engel mi

bazı personel alımlarında herhangi bir yüksek öğretimde öğrenim görmemesi gibi şartlar var hepsinde değil arada bazen çıkıyor AÖF ne kayıt oldum her hangi bir memur alımında bu engel olur mu

bazı personel alımlarında herhangi bir yüksek öğretimde öğrenim görmemesi gibi şartlar var hepsinde değil arada bazen çıkıyor AÖF ne kayıt oldum her hangi bir memur alımında bu engel olur mu