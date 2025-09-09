KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
09 Eylül 2025 12:24
icra memuru olarak atanan ne zaman işe başlar
ben Temmuz atamasıyla taşrada SGK da icra memuru oldum 8 ağustos evrak teslimi için son gündü yaptım ve 8 eylül itibariyle bir, ay oldu ne zaman işe başlarım

