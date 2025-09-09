Gündem \ Cep Telefonu ve Teknolojik Ürünler
09 Eylül 2025 13:54
İthalatçı garantili telefon alinir mı?

Distribütör garantili ile arasındaki fiyat farkı çok olduğu için soruyorum

