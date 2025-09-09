Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


09 Eylül 2025 14:18
Alt bölge tayini hk. (tıbbi sekreter)

merhaba tıbbi sekreter alt bölge tayininde 1. bölgenin c si 3. d sini seçebilir mi??????


kıdemsizmemur13
Aday Memur
09 Eylül 2025 14:31

a ve b'den ;d ve e bölgelerine geçiş var diye biliyorum


OphiuS
Aday Memur
09 Eylül 2025 15:29

c niye var ya o zaman bu nasıl iş

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İllerarası tayin mehil müddetiİstifa sonrası açıktan atama 2025Promosyon anlaşmalarını il sağlık müdürlükleri yapacakGörevde yükselme ünvan değişikliğiAlt bölge tayini hk. (tıbbi sekreter)Ünvan değişikliği4 Üniversite, 3 yüksek lisans, 3 dil maaş 80 bin, ilköğretim terk 0 dil maaş 90 bin :)Sizce hangi bölümü tercih etmeliyimTeşvik ek ödemesiSağlık bakanlığı boşanma sonrası tayin

Sözlük

fenerbahçe ve galatasaray gerçekten küçük takımlar 1 hala olmak 1 karnı zil çalmak 1 kaybetme korkusu 1 inatci insan 1 gıll u gış 1 sinastri 1 bonkör 1 Bosna Güneş Pramidi 1 ChatGPT 2

Son Haberler

İzmir'deki hain saldırının yaralılarına Bakan Yerlikaya'dan ziyaretBoşanma aşamasındaki eşi ile kayınvalidesini öldürdü, baldızını yaraladıTogg, Münih'te görücüye çıktı!Uzmanı açıkladı: Yağış azalıyor, sıcaklık artıyorMilli atlet Sezer Altuntaş evinde ölü bulundu

Editörün Seçimi

Toplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!