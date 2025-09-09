Sosyal çalışmacı unvan değişikliğine girecek arkadaşlar tek başlık altında toplanalım

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikBakanlıktan beklentimiz, Vakıfbankı istemiyoruzEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilirkişilerle uğraşmaktan bıktım usandım, yok mu bunun bir çözümü?Görevde Yükselme Sınavı (YİM)IBAN değişikliği YapılandırmaSosyal hizmet ünvan değişikliği kaynakCTE ünvan değişikliği(sağlık memuru)Vakıfbank kayyum
Sözlük
ingilizce dersinde türkçe konuşunca para ödenmesi 1 fenerbahçe ve galatasaray gerçekten küçük takımlar 1 gelinen nokta 2 cumhuriyet halk partisi 5 Bosna Güneş Pramidi 1 karnı zil çalmak 1 hala olmak 1 kadınların otuz yaşından sonra çökmesi 5 kaybetme korkusu 1 sözlük ahalisinin kayıplara karışması 3
Son Haberler
Editörün Seçimi
Toplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!