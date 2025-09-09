Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Eylül 2025 15:22
Sosyal çalışmacı unvan değişikliğine girecek arkadaşlar tek başlık altında toplanalım

Sınav biliyorsunuz ki Türkiye geneli oluyor, burada şimdiden toplanmaya başlasak ya da grup olustursak birbirimize yardımcı olabiliriz

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikBakanlıktan beklentimiz, Vakıfbankı istemiyoruzEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilirkişilerle uğraşmaktan bıktım usandım, yok mu bunun bir çözümü?Görevde Yükselme Sınavı (YİM)IBAN değişikliği YapılandırmaSosyal hizmet ünvan değişikliği kaynakCTE ünvan değişikliği(sağlık memuru)Vakıfbank kayyum

Sözlük

ingilizce dersinde türkçe konuşunca para ödenmesi 1 fenerbahçe ve galatasaray gerçekten küçük takımlar 1 gelinen nokta 2 cumhuriyet halk partisi 5 Bosna Güneş Pramidi 1 karnı zil çalmak 1 hala olmak 1 kadınların otuz yaşından sonra çökmesi 5 kaybetme korkusu 1 sözlük ahalisinin kayıplara karışması 3

Son Haberler

İzmir'deki hain saldırının yaralılarına Bakan Yerlikaya'dan ziyaretBoşanma aşamasındaki eşi ile kayınvalidesini öldürdü, baldızını yaraladıTogg, Münih'te görücüye çıktı!Uzmanı açıkladı: Yağış azalıyor, sıcaklık artıyorMilli atlet Sezer Altuntaş evinde ölü bulundu

Editörün Seçimi

Toplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!