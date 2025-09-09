Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
09 Eylül 2025 15:49


09 Eylül 2025 15:49
Bakanlıktan beklentimiz, Vakıfbankı istemiyoruz

Üç haftalık süreçte yalnızca 7 bin tl gibi komik bir artış yapan banka ile anlaşma yapılmasını istemiyoruz. Bu şartlarda ihale personel aleyhine olacaktır.

Bakanlık yetkililerinden beklentimiz;

ATM ve şube şartlarının kaldırıldığı, maaşla birlikte mahkemeler ve icra müdürlüklerine yatırılan harçlar hariç (harçlar yasal düzenlemeler gereği kamu bankalarında durmak zorunda) gider avansları ve cezaevlerinde mahkumlara yatırılan paraların da ihaleyi kazanan bankada olacağı, tüm adliyelerdeki veznelerde ve icra müdürlüklerinde ihaleyi kazanan bankanın pos cihazının kullanılacağını düzenleyen yeni bir şartname hazırlanarak yeniden ihaleye çıkılmasıdır.

Madem Vakıfbank zorluk çıkartıyor hakkımızı vermiyor, bakanlık yetkilileri öyle olmaz böyle olur desin.

Buda yapılmayacaksa en yüksek teklifi veren ikinci banka iş bankası ile anlaşılsın. Maaş müşterisine hiç bir artı kampanya yapmayan Vakıfbank?tan kurtulmuş oluruz.


Ahmetadalet33
Şef
09 Eylül 2025 15:53

katılıyoruz istemiyoruz bu bankayı az olsun başka banka olsun


uguraytar
Aday Memur
09 Eylül 2025 15:54

Kesinlikle katılıyorum, serbest piyasa ekonomisinde adil rekabete dayalı bir ihale ile herkesi memnun edebilecek bir ihale yapılmalı.


sefababa92
Aday Memur
09 Eylül 2025 15:56

Faizsiz kredi seçeneği kesinlikle olmalı.. Net.


gençadam06
Aday Memur
09 Eylül 2025 15:56
bu başlığı twitterde gündem yapmamız lazım.. etkinlikyapıp ilk sıraya çıkarmamız gerekir vakıf bank istemiyoruz diye sendikalara iletin

the.prens
Aday Memur
09 Eylül 2025 15:59
Onlarca banka varken neden hala bu Vakıfbank ile çalışma konusunda diretiyor bakanlık iptal etsinler gitsin verdikleri teklife bak çok komik gerçekten

west19
Şef
09 Eylül 2025 15:59
tam destek gösterin arkadaşlar imzalar atılmadan iş işten geçmeden
Ahmetadalet33
Şef
09 Eylül 2025 16:05

evet ve başka banka olmalı net sarı banka olmasın

Sonkiüçdört06
09 Eylül 2025 16:07

değişsin gerçekten yeni banka olsun


WrongSide
Aday Memur
09 Eylül 2025 16:07

Peki ihaleden önce yayımlanan 88 bin liralık promosyon ihalesinin örnek verildiği habere ne demeli? Yani neden meclisin promosyon ihalesi yerine neden alakasız 88 bin liralık ihale referansmış gibi haber yapıldı? Neden beklenti böyle gibi yansıtıldı? Şimdi ise 97 bin diye haber gönderelim, bakalım ne diyecekler, tepki nasıl olacak diye mi düşünüldü? Mesela dün yetkili sendika temsilcilerine nasıl bu teklif söylenmedi? Nasıl oldu da günlerdir haber çıkmazken bir anda 97 bin lira diye bir haber çıkıverdi? Yetkili sendika ile paylaşılmaz mıydı bu rakam? Yoksa haberleri vardı da aşırı yetkili oldukları için mi paylaşmak istemediler? Bu eleştrilel durum haricinde Vakıfbank'ı gerçekten kim istiyor bu kurumda? Bırakın ATM ve şube şartını. Artık herkes halindeki 6 inçlik cihazdan her işini hallediyor.


rythmer
Aday Memur
09 Eylül 2025 16:07

Vakıfbankı İstemiyoruz!!!


kenandere
Memur
09 Eylül 2025 16:08

Faizsiz kredi seçeneği olmalı kesinlikle.


gizliarşiv
09 Eylül 2025 16:13

Haftalardır atılan yorumlar hepsi boşunaymış, Gün birlik günüdür dediğimiz her şey boşunaymış,

Yine Adalet Bakanlığı personelleri hüsranla karşılaşmıştır,

Şeffaflık yitirilmiş, menfaat dünyasına girilmiştir,

Mobbing, fazla çalışma ve diğer olanaklar malesef ki sırtımıza kalmıştır,

Umut yitirilmiş, ümit kalmamış, +10.000 TL ye mutlu bırakılmak istenilmiştir,

Sonuç: ( )


Dries Mertens
Aday Memur
09 Eylül 2025 16:14
Başka banka ile anlaşma asla yapılmaz.Ülkeyi hiç mi tanımadınız

sait okumuş
Aday Memur
09 Eylül 2025 16:18
Bizi tanımayan bankayı biz de tanımıyoruz. Az olsun ama vakıfbank olmasın.

Ahmetadalet33
Şef
09 Eylül 2025 16:22

değişmeli


slm08
Genel Müdür
09 Eylül 2025 16:24

katılıyorum daha az veren bankayla anlaşılsın bunlardan kurtulalım


muratbe
Aday Memur
09 Eylül 2025 16:30
yalanım varsa Allah canımı alsın, promosyon falan istemiyorum bankayı değiştirsin yeter hodri meydan

muratbe
Aday Memur
09 Eylül 2025 16:32
bir dümen dönüyor ama hayırlısı memurlar net te işin içinde bence, işin algı kisminda
İsmi Lazım Deil
Daire Başkanı
09 Eylül 2025 16:35

Kan emici Vakıf Bankı istemiyoruz. Zorla olursa herkes boykot edecek zaten.


gizliarşiv
09 Eylül 2025 16:38

Ana sayfada yapılan haber altına yazılan bazı yorumlar maalesef siliniyor.

