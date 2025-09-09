Bakanlıktan beklentimiz, Vakıfbankı istemiyoruz

Üç haftalık süreçte yalnızca 7 bin tl gibi komik bir artış yapan banka ile anlaşma yapılmasını istemiyoruz. Bu şartlarda ihale personel aleyhine olacaktır.

Bakanlık yetkililerinden beklentimiz;

ATM ve şube şartlarının kaldırıldığı, maaşla birlikte mahkemeler ve icra müdürlüklerine yatırılan harçlar hariç (harçlar yasal düzenlemeler gereği kamu bankalarında durmak zorunda) gider avansları ve cezaevlerinde mahkumlara yatırılan paraların da ihaleyi kazanan bankada olacağı, tüm adliyelerdeki veznelerde ve icra müdürlüklerinde ihaleyi kazanan bankanın pos cihazının kullanılacağını düzenleyen yeni bir şartname hazırlanarak yeniden ihaleye çıkılmasıdır.

Madem Vakıfbank zorluk çıkartıyor hakkımızı vermiyor, bakanlık yetkilileri öyle olmaz böyle olur desin.

Buda yapılmayacaksa en yüksek teklifi veren ikinci banka iş bankası ile anlaşılsın. Maaş müşterisine hiç bir artı kampanya yapmayan Vakıfbank?tan kurtulmuş oluruz.