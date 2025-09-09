399 khk da tekniker unvanı almak

Bu dediğini yapamazsın. Ünvan değişikliği sınavına girmen şart. bunun tek istisna yolu memur olarak atanmadan önce 1 gün bile olsa kamuda tekniker olarak çalışmış olsaydın bulunduğun kurumda boş kadro olması durumunda tekniker olarak ataman yapılırdı.

Not: senin istediğin durumu şöyle düşün. adam memur olarak atanmış. mühendislik bitirmiş ve ben mühendis olmayı hak ettim hadi sınavsız beni mühendis yapın..