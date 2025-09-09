Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


09 Eylül 2025 16:03
399 khk da tekniker unvanı almak

kite başlama tarihim: 2009. lisans mezunu olarak memur unvanı ile atandım. önlisans teknik bölüm mezuniyetim: 2018. ünvan değişikliğine gerek olmaksızın dava yolu ile tekniker ünvanı alan var mı, bilgilendirirse sevinirim.


Produss
Daire Başkanı
09 Eylül 2025 16:10

Bu dediğini yapamazsın. Ünvan değişikliği sınavına girmen şart. bunun tek istisna yolu memur olarak atanmadan önce 1 gün bile olsa kamuda tekniker olarak çalışmış olsaydın bulunduğun kurumda boş kadro olması durumunda tekniker olarak ataman yapılırdı.

Not: senin istediğin durumu şöyle düşün. adam memur olarak atanmış. mühendislik bitirmiş ve ben mühendis olmayı hak ettim hadi sınavsız beni mühendis yapın..


insanevladihanim
09 Eylül 2025 16:12
çok teşekkürler, bu şekil düşünmüş ama emin olmak istemiştim.

ilyasoglu61
Aday Memur
09 Eylül 2025 16:44

Ben de İnşaat Teknikeriyim, Memuriyete 2017 Yılında Ön Lisans olarak Bilgisayar İşletmeni kadrosuyla atandım. 2012- 2017 Yılları arasında Sermayesinin Tamamı kamuya ait olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirak Şirketi ola Kiptaşta İnşaat Teknikeri olarak çalıştım.

Acaba ben Ünvan değişikliği sınavına girmeden Tekniker kadrosuna atanabilirmiyim?. Atanabiliyorsam bu konudaki kanun, mevzuat, emsal nedir bilgi verebilirseniz sevinirim.

Produss, 51 dk. önce

Produss
Daire Başkanı
09 Eylül 2025 16:44

rica ederim, iyi günler

Produss
Daire Başkanı
09 Eylül 2025 16:46

hitapta tekniker olarak çalıştığınız görünüyorsa alabilirsiniz. tabi idarenin taktiri söz konusu. neden hitap dersen çünkü orada memuriyet olarak sayılanlar görünüyor.

Produss
Daire Başkanı
09 Eylül 2025 16:47

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=19573&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

bu yönetmeliğin DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler başlığının madde 20/b

Produss
Daire Başkanı
09 Eylül 2025 16:49

madde de bu şekilde : Gruplar arasındaki görevde yükselme ve unvan değişikliği niteliğindeki atamalar görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavına tabidir. Ancak, Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

Toplam 7 mesaj

