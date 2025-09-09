Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


09 Eylül 2025 16:07
EGM'ye tazminat veya iftira davası açan var mı?

Daha önce branşımdan çıkarıldım girmediğim bi askeri sınava başvuru yaptım diye haksız yere branşımdan çıkarıldım dava ettim suçsuz olduğum anlaşıldı ve kazandım branş paralarımıda aldım. Amacım emniyetin yanına bunu bırakmamak tazminat davası açmak istiyorum. Daha önceden açan var mı? Bilgi verebilecek olan var mı? Alacağım parayı bağış yapacağım.

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsun2025 banka promosyonuPolislik bitmiştir ..Mazeret ataması 2025İcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİdari Büroçevirmelerde oğlum/kızım polis diyince napıyorsunuzyaşı beklemeden emeklilik dilekçe örneğiÜniversiteyi hizmetten saydırma

Sözlük

ChatGPT 2 mandalina 1 sözlük ahalisinin kayıplara karışması 3 hala olmak 1 çanak 1 inatci insan 1 karnı zil çalmak 1 gıll u gış 1 Organ nakli yardımıyla ölümsüz olmak 1 sinastri 1

Son Haberler

İzmir'deki hain saldırının yaralılarına Bakan Yerlikaya'dan ziyaretBoşanma aşamasındaki eşi ile kayınvalidesini öldürdü, baldızını yaraladıTogg, Münih'te görücüye çıktı!Uzmanı açıkladı: Yağış azalıyor, sıcaklık artıyorMilli atlet Sezer Altuntaş evinde ölü bulundu

Editörün Seçimi

Toplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!