Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
"Polis Amirliğinden öğretmenliğe geçenlerin yorumları neler, pişman olan ya da memnun kalan var mı?"
Çok Yazılan Konular
Toplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırYeni işçi maaşı en düşük 75 binÇok Yakında Daha iyi Olacağız..6 ay başka bir kurumda çalışılan sözleşmeli memurluğu saydırmakKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiBenim sözleşmeli personel olarak kadrolu işçilerden farkım ne?Görevde Yükselme Sınavı İdari Şef Yerleştirme Sonuçları Atandım Ne Zaman Göreve BaşlarımSağlıktaki Kamu İşçileri Eylül Ayında 94.372,70 TL AlacakMemurlara acımayınTES çıkıyor ...
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Toplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!