"Polis Amirliğinden öğretmenliğe geçenlerin yorumları neler, pişman olan ya da memnun kalan var mı?"

Kimileri daha düzenli mesai ve aileye vakit ayırabilme fırsatını avantaj olarak görürken,

&#128313; Kimileri de maaş farkı, mesleki statü ya da disiplin farklılıkları nedeniyle pişmanlık yaşayabiliyor.

&#10067; Sizce amirlikten öğretmenliğe geçmek gerçekten doğru bir tercih mi?

&#10067; Bu değişimi yaşayanların en çok vurguladığı memnuniyetler ve pişmanlıklar neler?

&#10067; Siz olsanız hangisini seçerdiniz?

