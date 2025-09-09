Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker


09 Eylül 2025 16:11
yurt yönetim memurluğu
Başvurmak istiyorum fakat çalışma şartları saatleri vs hakkında hiç bir fikrim yok aktif çalışan biri varsa bilgi verebilirseniz çok sevinirim

Çok Yazılan Konular

Kadroya Geçiş Hk 42b sözleşme hk.Uzman (GİH) Uzman (TH) arasındaki farkDestek Personelinden Güvenliğe Geçiş

Sözlük

Bosna Güneş Pramidi 1 Şu sıralar en çok ihtiyaciniz olan şey 2 Organ nakli yardımıyla ölümsüz olmak 1 fenerbahçe ve galatasaray gerçekten küçük takımlar 1 hala olmak 1 filtre kahve 1 Senden Önce Ben 1 gıll u gış 1 çanak 1 ipek yüklü kervan 3

Son Haberler

İzmir'deki hain saldırının yaralılarına Bakan Yerlikaya'dan ziyaretBoşanma aşamasındaki eşi ile kayınvalidesini öldürdü, baldızını yaraladıTogg, Münih'te görücüye çıktı!Uzmanı açıkladı: Yağış azalıyor, sıcaklık artıyorMilli atlet Sezer Altuntaş evinde ölü bulundu

Editörün Seçimi

Toplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!