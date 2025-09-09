Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


09 Eylül 2025 16:35
Yarı zamanli çalışma yemek molası

Yarı zamanlı olarak çalışmaya başladım. Çalışma saatlerim 08/12 şeklinde bu saatler içerisinde yemek molası saatim olabiliyor mu? Bu şekilde çalışanlar nasıl kullanıyor yemek molası saatlerini

