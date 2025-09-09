Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Eylül 2025 17:09
Dilekçe ile doğrudan aile birliği sağlanabilir mi?

07.01.2022 tarihinde MEB aşcı olarak taşra ilinde göreve başladım 3 senem dolunca tayin başvurdum ama kontenjan az olduğu için gelemedim eş durumu(Eşim sigortalı işte kurumsal firmada çalışıyor Özel sektör) hakkında bilgisi olan var mı 4 senem dolunca direk dilekce yazıp gelme şansım var mı bir kaç kişiye danıştım ama net cevap alamadım herkese teşekkür ederim hayırlı günler.


786786
Memur
09 Eylül 2025 21:10

taşra ili ne oluyor


onur066
Aday Memur
10 Eylül 2025 06:13

Şehir merkezinden uzak kasaba ve köyler Karadeniz'in bir ilin ilçesinde görev yapıyorum


spock
Genel Müdür
10 Eylül 2025 07:32

Hocam taşra demek "başkent dışı" demek. Ankara harici her yer devlet dilinde taşradır.

onur066, 2 saat önce

Şehir merkezinden uzak kasaba ve köyler Karadeniz'in bir ilin ilçesinde görev yapıyorum

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.Tip 1 diyabetli öğretmenler için sağlık mazereti sayılır mı?Öğrencilerin kırtasiye ihtiyacını karşılayan öğretmen.Eğitim öğretim ödeneği yatan illerDeğişen müfredat için İngilizce Materyal yok!Klasik yazılı cevaplarını değerlendirmek için yapay zeka kullanır mıydınız?Dilekçe ile doğrudan aile birliği sağlanabilir mi?Eğitim ödeneğini nasıl kullanmayı planlıyorsunuz?Neden göstermeksizin ücretsiz izin alabilir miyim?Müdür yardımcılığından nasıl istifa ederim?

Sözlük

seviyor mu üzüyor mu bilemediklerim 1 nesli tükenmekte olan insanlar 2 soğuk içecekler 1 ChatGPT 3 Manipülatif gitme girişimi 2 sözlüğün bugün biraz şey olması 2 gelinen nokta 2 inatci insan 1 cumhuriyet halk partisi 5 birisine hanım,bey diye hitap etmek 1

Son Haberler

Hikmet Çetin ve MHP görüşmeleri ne anlama geliyor?Küresel Sumud Filosu'na yeni bir İHA saldırısı düzenlendi19 ilde FETÖ operasyonu: 53 şüpheli yakalandı!Çocuklar neden suça sürükleniyor?Katar'da suikastı Ankara engelledi

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?