Vakifbank Adalet Bakanlığı sayesinde büyüdün.
Bu süreçte bizleri bu kadar yiprattiklari için ne kredi kartı ne kredi ne yatırım ne de hesapta para tutma olayı bitmiştir bu saatten sonra 200 bin de verse Vakıfbank herkes gerekeni yapmalıdır eminim yapacaktır da bizim sırtımızdan milyarlarca kar acikla promosyon geldi mi 90 bin oradan bakınca çok mu saf gorunuyoruz mesajı herkes net vermelidir sendika yoksa birlik ve beraberliğimiz var.

Alp340626
Memur
09 Eylül 2025 17:25
adalet ve emniyet yaklaşık 600 bin kişi ciddi bı adaletsizlik 90 binler

checkvizor
Şef
09 Eylül 2025 18:43

Ben de bize yazın kısmında bunu belirttim vakıfbanka. Bundan sonra hiçbir şekilde vakıfbankı kullanmayacağım.

