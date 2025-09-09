Vakifbank Adalet Bakanlığı sayesinde büyüdün.

Bu süreçte bizleri bu kadar yiprattiklari için ne kredi kartı ne kredi ne yatırım ne de hesapta para tutma olayı bitmiştir bu saatten sonra 200 bin de verse Vakıfbank herkes gerekeni yapmalıdır eminim yapacaktır da bizim sırtımızdan milyarlarca kar acikla promosyon geldi mi 90 bin oradan bakınca çok mu saf gorunuyoruz mesajı herkes net vermelidir sendika yoksa birlik ve beraberliğimiz var.

Bu süreçte bizleri bu kadar yiprattiklari için ne kredi kartı ne kredi ne yatırım ne de hesapta para tutma olayı bitmiştir bu saatten sonra 200 bin de verse Vakıfbank herkes gerekeni yapmalıdır eminim yapacaktır da bizim sırtımızdan milyarlarca kar acikla promosyon geldi mi 90 bin oradan bakınca çok mu saf gorunuyoruz mesajı herkes net vermelidir sendika yoksa birlik ve beraberliğimiz var.