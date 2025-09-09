Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
"Polis Amirliğinden öğretmenliğe geçenlerin yorumları neler, pişman olan ya da memnun kalan var mı?"

Kimileri daha düzenli mesai ve aileye vakit ayırabilme fırsatını avantaj olarak görürken,

&#128313; Kimileri de maaş farkı, mesleki statü ya da disiplin farklılıkları nedeniyle pişmanlık yaşayabiliyor.

&#10067; Sizce amirlikten öğretmenliğe geçmek gerçekten doğru bir tercih mi?

&#10067; Bu değişimi yaşayanların en çok vurguladığı memnuniyetler ve pişmanlıklar neler?

&#10067; Siz olsanız hangisini seçerdiniz?


Redsf18
Aday Memur
09 Eylül 2025 17:23

Müdür olsam bile direk geçerim bir dakika düşünmem


Redsf18
Aday Memur
09 Eylül 2025 17:25

Eşim öğretmen ben polis arada o kadar çok uçurum var ki maaş rahatlık senelik dertlerinin toplamı polisin hafta da yaşadığı derdin yanında gülünç. Maaş mı aynı alıyoruz

