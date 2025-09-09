Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


09 Eylül 2025 21:09
Kurumların bazı bilgilere erişimi

Arkadaşlar çalıştığımız kurumlar bizlerin bindiği otobüsü, kaldığımız oteli vs görebiliyor mu, var mı böyle bir gerçeklik?

Hukuk işleri dairesi vs her şeyi görüyor, amirler öğrenmek isterse her şeyini öğrenir gibi bir şey olabilir mi?


Halkadami89
Şef
09 Eylül 2025 21:28
Özelden yazınız, görüşelim.
Toplam 1 mesaj

