Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


09 Eylül 2025 21:53
TES kesintisi
konu ile ilgili bilgisi olan var mı zaten Bes e kesinti oluyor. bir de buna mı kesinti olacak

Özer5336
Şef
09 Eylül 2025 22:08
ayrıca erkeklerde zorunlu 60 yaş deniliyor. 55 yaşında emekli olanlar kesintiye devam mı edecek

reis5854
Aday Memur
09 Eylül 2025 22:11
bu ne ki tes

xLmx
Şef
09 Eylül 2025 22:33
tamamlayici emeklilik sistemi oks gibi tek farki sistemden çıkış yok emekli olana kadar kesintisi devam edecek. maasin 100de3u kesilecek. polsan ayrı birde bu kesilecek hadi iyisiniz emeklilikte fena para alacağız:)

teachpol
Aday Memur
09 Eylül 2025 23:17

Devlet memurları için değil özel sektörde çalışanlar için tes.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2025 banka promosyonuPolislik bitmiştir ..Mazeret ataması 2025İcralık polislerİdari Büroçevirmelerde oğlum/kızım polis diyince napıyorsunuzyaşı beklemeden emeklilik dilekçe örneği20 yıl istifa süreci

Sözlük

inatci insan 1 güzellik 1 armut 1 çanak 1 soğuk içecekler 1 Kanka mı sevgili mi 2 Şu sıralar en çok ihtiyaciniz olan şey 3 Bosna Güneş Pramidi 1 sözlüğün bugün biraz şey olması 2 metres 1

Son Haberler

Türkiye'den Nepal'e yönelik güvenlik ve seyahat duyurusuFitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti: 2025'te %3,5İhracatta gıda ürünleri yükselişte: Çikolata ve yağ başı çekiyorKamyonet tıra arkadan çarptı: 1 ölüCumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

Editörün Seçimi

Toplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!