polis radyosu personel alımı

arkadaşlar ebys den yazı gelmişti elektrik elektronik mezunu polislerden polis radyosuna tamir ve bakım için personel alımı yapacaklarmış cv gönderdik olaki çağırırlarsa oranın çalışma şartları nasıldır. kadro ankara olacakmış ama dış görev oluyormuş diğer illere konu hakkında bilgisi olan var mı?

