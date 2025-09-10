Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


10 Eylül 2025 00:07
borç yükü haddini aştı
merhabalar arkadaşlar tüp bebek mevzusundan çok açıldım eksi hesabim çok kötü patladı 700 bin içeri girdim ve eksi hesaptan bu kredilerim de var eksi hesabimi icraya nasıl düşürebilirim her ay 60 bin faiz biniyor ne para kaliyor ne de ödeyebiliyorum tecrübeli arkadaşlar devreler bi fikir alışverişinde bulunabilir miyiz

Police9696
Aday Memur
10 Eylül 2025 00:17
ödeyebileceğiniz kadarını kredi çekerek kapatın kalan kısmını ise eş dost ailenizden almaya çalışın hatta varsa aracınızı bir süre satın kendinizi toparlayana kadar. aynı durumdaydık borç kar topu gibi büyüdü asla azalmadı çareyi ailelerden alarak ve bir kısmını kredi çekerek yapılandırdık aylık olarak ödüyoruz. rabbim yardımcınız olsun tez zamanda kurtarsın ek hesap faizi cok zordur

clonarek
10 Eylül 2025 00:55
maalesef ek hesap mahvetti ödeyemiyorum ondan hep faiz biniyor yine artıyor nereye kadar artacak onu da bilmiyorum çevremde kalmadı aklıma tek gelen şey bunu icraya cevirmek
Police9696, 1 saat önce
