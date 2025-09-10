Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
10 Eylül 2025 00:14
İdareci zorunlu ders almayabilir mi?

Okul idaresi ders programında kendilerine ders vermemiş. Neden vermediklerini sorduğumuzda branş öğretmenlerinin ders saatini almamak, norm fazlası yapmamak için olduğunu söylüyor. Böyle bir şey mümkün müdür?

