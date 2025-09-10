Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Eylül 2025 00:47
Engelli çocuğu olan anneye erken emeklilik hk.

5510 say. kan. göre ağır engelli oğlum olduğu için erken emeklilik hakkım var. hizmet süreme her yıl 3 ay fazladan eklenecekmiş. hizmet süreme eklenen aylar yıllık izin süremi etkileyecek mi acaba?

