Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Eylül 2025 02:25
mazeret tayini

mazeret tayini yazacağım fakat ekranda tercih ekleyemiyorum neden olabilir?

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikBakanlıktan beklentimiz, Vakıfbankı istemiyoruzEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilirkişilerle uğraşmaktan bıktım usandım, yok mu bunun bir çözümü?IBAN değişikliği Görevde Yükselme Sınavı (YİM)YapılandırmaSosyal hizmet ünvan değişikliği kaynakCTE ünvan değişikliği(sağlık memuru)2024 Yılı Cte Kar Payı

Sözlük

fırsat vermek 1 aşık erkek 3 soğuk içecekler 1 yazmak için gereken şartlar 1 Ne yapacağımızı bilemediğimiz anlar 1 gıll u gış 1 cumhuriyet halk partisi 5 sinastri 1 çanak 1 nesli tükenmekte olan insanlar 2

Son Haberler

Silah kazasında şehit olan polis memuruna tazminat talebine ret10 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıkları.Katar: İsrail'in saldırısına yanıt verme hakkımız saklıTürkiye'den Nepal'e yönelik güvenlik ve seyahat duyurusuFitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti: 2025'te %3,5

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?