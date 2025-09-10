Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


10 Eylül 2025 09:12
3A dan 1B ye geçebilir miyim
Arkadaşlar 3A dan 1B ye eş durumuyla geçebilir miyim

Çok Yazılan Konular

İllerarası tayin mehil müddetiAlt bölge tayini hk. (tıbbi sekreter)İstifa sonrası açıktan atama 2025Promosyon anlaşmalarını il sağlık müdürlükleri yapacakPromosyon hakkında son konu başlığıGörevde yükselme ünvan değişikliğiÜnvan değişikliği4 Üniversite, 3 yüksek lisans, 3 dil maaş 80 bin, ilköğretim terk 0 dil maaş 90 bin :)Yarı zamanlı çalışma yemek molasıSağlık bakanlığı boşanma sonrası tayin

Sözlük

birisine hanım,bey diye hitap etmek 1 cumhuriyet halk partisi 5 bonkör 1 Kanka mı sevgili mi 2 inatci insan 1 armut 1 hala olmak 1 nesli tükenmekte olan insanlar 2 filtre kahve 3 Ne yapacağımızı bilemediğimiz anlar 1

Son Haberler

Türkiye eğitimde OECD'yi solladı: 5 yaşta %98 okullaşmaBIST 100 güne yükselişle başladıGürsel Tekin, il kongresinde oy kullanamayacakKocaeli'de hükümlü 5. kattan atlayarak hayatını kaybettiATM'lerde para yatırma ve çekme limitleri bir kez daha değişti

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?