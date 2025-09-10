Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Eylül 2025 10:05
Adalet Bakanlığı Makine mühendisliği ÜDS kaç kişi girecek

Bu sınava kaç kişi girecek arkadaşlar sayımızı bilelim 4 kişi alınacak mülakata 6 kişi çağırılacak sanırım sınava giricekler kaç kişidir ? Çalışmayı nasıl yapıyorsunuz? ortak bir grup kuralım

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikBakanlıktan beklentimiz, Vakıfbankı istemiyoruzEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilirkişilerle uğraşmaktan bıktım usandım, yok mu bunun bir çözümü?IBAN değişikliği Görevde Yükselme Sınavı (YİM)YapılandırmaSosyal hizmet ünvan değişikliği kaynakCTE ünvan değişikliği(sağlık memuru)2024 Yılı Cte Kar Payı

Sözlük

yazmak için gereken şartlar 2 kaybetme korkusu 1 Bosna Güneş Pramidi 1 ipek yüklü kervan 3 Senden Önce Ben 1 güne bir söz bırak 1 güzellik 1 gıll u gış 1 fırsat vermek 1 alyansın farklı parmaklara takılması 1

Son Haberler

Türkiye eğitimde OECD'yi solladı: 5 yaşta %98 okullaşmaBIST 100 güne yükselişle başladıGürsel Tekin, il kongresinde oy kullanamayacakKocaeli'de hükümlü 5. kattan atlayarak hayatını kaybettiATM'lerde para yatırma ve çekme limitleri bir kez daha değişti

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?