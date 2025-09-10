Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
10 Eylül 2025 10:46
4/B den Kadroya geçiş 1 Kademe Sorunu
11 ay boyunca 4/B (Sözleşmeli) İnfaz koruma memuru olarak görev yaptım..daha sonra kadrolu olarak maliye ye atandım.suan sözleşmeli surem dahil 8 yılım doldu ve 8 yıla 1 kademe olayından yararlanamadim.farkli bir kadroda 4/B olarak çalıştığım için 8 yıllık süreye eklenmiyor dendi kurumun tarafindan.bununla ilgili emsal Danıştay kararı elinde olan varmı???

Efrasiyap00
Şef
10 Eylül 2025 11:42

Eğer 4B'li olarak çalışırken kadro gelirse bu haktan yararlanabiliyorsunuz. Lakin 4B'li olarak çalışırken istifa ederek tekrar kpss ile kadrolu olarak atananlar bu haktan yararlanamıyor maalesef. Torba yasa hazırlanırken sözleşmeli çalışırken istifa edip başka kuruma kadrolu atananları es geçmişler. Ben de yararlanamadım bu sebepten 1 kademe hakkımı alamadım.

1) 4/B sözleşmeli süreler yıllık izin hesabında sayılmaktadır.

2) 4/B sözleşmeli süreler lojman puanı hesabında sayılmaktadır.

3) 4/B sözleşmeli süreler derece/kademe ilerlemesinde çalıştığın süreler kamu hizmetinden sayılmaktadır D/K ilerlemesi yapılmaktadır.

4) 4/B sözleşmeli süreler görevde yükselme unvan değişikliği sınavlarında hizmet yılı hesaplamasında sayılmaktadır.

Tek sayılmadığı yer 8 yıla 1 kademe ilerlemesinde sayılmamaktadır. (istifa ederek farklı kuruma atananlar için)

