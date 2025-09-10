Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker


10 Eylül 2025 10:52
4/b sözleşmeliden 4/b sözleşmeliye geçiş

Ben 2022 ortaöğretim kpss puanımla üniversitede sözleşmeli destek personeli olarak güreve başladım 2024te tekrar sınava girdim 2024 ortaöğretim kpss puanım ile adalet bakanlığının sözleşmeli zabıt katibi pozisyonuuna başvurdum şayet tüm aşamaları geçersem 1 yıl cezasına takılırmıyım ünvanım değişiyor ama bazıları bu değişikliğinin öğrenim yoluyla olması gerektiğini söylüyorlar böyle bişi varmı cezaya takılır mıyım

Çok Yazılan Konular

Uzman (GİH) Uzman (TH) arasındaki fark42b sözleşme hk.Kadroya Geçiş Hk AÖF engel miDestek Personelinden Güvenliğe Geçiş

Sözlük

birisine hanım,bey diye hitap etmek 1 denizin tuzlu olması 2 oifste uyuyakalan kişi 1 nesli tükenmekte olan insanlar 2 çanak 1 ipek yüklü kervan 3 fırsat vermek 1 kaybetme korkusu 1 metres 2 herkesi kendin gibi sanmak 1

Son Haberler

İzmir karakol saldırısı: 16 çocuk serbest bırakıldıÖğrenci servisi kaza yaptı! 8'i öğrenci 9 kişi yaralıSayıştay Denetçi Yardımcısı alımı başvuru kılavuzu yayımlandıİstanbul merkezli 5 ilde rüşvet operasyonu: 46 kişi gözaltındaArtvin'de heyelan: Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?