Yaklaşık 2 buçuk senedir eş durumu için dilekçe veriyoruz . PDC?den dolayı direk red cevabı geliyor . Sendikalar ile görüşüp dava açmayı düşünüyoruz ama avukat yine PDC?ye bakarlar ve kaybedersiniz dedi . Fakat eşimin gelmek istediği yerde personel ihtiyacı olduğunu ( kadrolar dolu görünüyor fakat hala eksik personel mevcut ) öne sürersek kazanabiliriz dedi . Bu süreçte hemen hemen tüm sendikalar ile görüştük ama gördük ki bizim gibi eş durumu mağduru olan birçok kişi var. İşçi kadrosunda ki arkadaşlarım alınmasın fakat adamını bulan bir şekilde işini görüyor . PDC dolu olmasına rağmen çok rahat bir şekilde eş durumu yapabiliyorlar . Sesimizi ne zaman duyacaklar diye bekliyoruz . Dava yolu ile birşey elde edebilir miyiz ? Yardımcı olabilecek arkadaşlar SMS atabilir .

? kendim Giresun 657 AABT

? eşim Trabzon 657 ATT