Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


10 Eylül 2025 11:48
2. basamak yoğunbakım
2. basamak yoğunbakım da hemşire kaç hasta bakar ve bunların en fazla kaç tanesi entübe olabilir . bununla ilgili bir mevzuat var mı

