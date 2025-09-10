Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


10 Eylül 2025 11:58
Türk Telekom tahüt bitme

Telekom 40 GB tahüt 10 gün sonra bitiyor, Telekom sayfasında tahüt yenileme butonu var, egm tahüt yenileme ordan oluyor mu.yoksa mesaj yolu ile mi, yakın zamanda tehüt yenileyen var mı.40 GB üstü var mı.bilgisi olanlar yazabilir mi.bir de yeni fiyatlar ne durum da.


3434s
Aday Memur
10 Eylül 2025 12:07
10 gün sonra yenileyebilirsin. yeni taahhüt 40 gb üzerinden yaparsan 325 tl fatura olucak

sancak bayrak
Daire Başkanı
10 Eylül 2025 12:57

Telekom sayfasında tahüt yenileme butonu dan mı oluyor,ya da önceden olduğu gibi mesaj mı atılacak

3434s, 1 saat önce
10 gün sonra yenileyebilirsin. yeni taahhüt 40 gb üzerinden yaparsan 325 tl fatura olucak
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsun2025 banka promosyonuEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerMazeret ataması 2025İdari Büro"Polis Amirliğinden öğretmenliğe geçenlerin yorumları neler, pişman olan ya da memnun kalan var mı?"borç yükü haddini aştı Polislik bitmiştir ..çevirmelerde oğlum/kızım polis diyince napıyorsunuz

Sözlük

denizin tuzlu olması 2 çocukla çocuk olmak 1 ChatGPT 3 inatci insan 1 Ne yapacağımızı bilemediğimiz anlar 1 nesli tükenmekte olan insanlar 2 hala olmak 1 yazmak için gereken şartlar 2 çanak 1 armut 1

Son Haberler

Sahte diploma soruşturmasında duruşma tarihi belli olduTürkiye'de en çok tercih edilen tasarruf aracı belli oldu586 kişiye 3 milyon lira 'çevre' cezasıDepremzedeye 'dostane çözüm': KDK, AFAD'ı ikna ettiArının soktuğu çiftçi yaşamını yitirdi

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?