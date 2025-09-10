Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


10 Eylül 2025 12:55
Kyk Başvuru Sonuçları Ne zamana Açıklanacak?

Üniversitelerin çoğu Pazartesi günü açılıyor. Gençlerimiz KYK Yurtlarında barınmak için başvuru yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü yurtlara öğrencilerin ne zaman yerleştirileceği, sonuçların ne zaman açıklanacağı hakkında hiçbir bilgi vermiyor. Konu hakkında yetklileri duyarlı olmaya vatandaşın sıkıntılarına kulak verip biran önce yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını istiyoruz.

Çok Yazılan Konular

Malmüdürlerinin Türkiye Geneli Son DurumuTarım bakanlığı,yeni döner sermaye dağıtımıTeknik personel rapor kesintisiTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Karayolları giyim yardımıAçıktan Atama KadrolarıSgk icra memurları bir bir kaçıyor..!Programcı ünvanı mühendislik mezunu ise mühendis maaşı alabilir mi?GSB Promosyon Tahmini

Sözlük

Bugün olanlar 1 kadınların otuz yaşından sonra çökmesi 1 filtre kahve 3 seviyor mu üzüyor mu bilemediklerim 1 nesli tükenmekte olan insanlar 2 hala olmak 1 ipek yüklü kervan 3 herkesi kendin gibi sanmak 1 inatci insan 1 cumhuriyet halk partisi 1

Son Haberler

Sahte diploma soruşturmasında duruşma tarihi belli olduTürkiye'de en çok tercih edilen tasarruf aracı belli oldu586 kişiye 3 milyon lira 'çevre' cezasıDepremzedeye 'dostane çözüm': KDK, AFAD'ı ikna ettiArının soktuğu çiftçi yaşamını yitirdi

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?