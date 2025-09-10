Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
10 Eylül 2025 13:01
Memurluktan istifa etmeyi düşünüyorum görüş ve fikirlerinize açığım?
Selamınaleyküm 657 tabi gıh sınıfında memurum 11 yıldır bir kurumda çalışıyorum. büyükşehirde yaşıyorum evim kira 17.000 tl. Evliyim bir cocugum var maaşım 58.000 tl. eşim ev hanımı çalışmıyor. geçinemiyorum. baba mesleğim olan kırk ayak tır kullanıyorum. bütün belgelerim var mevcut aldığım maaşımın 58*2.5 katını kazanabiliyorum. çıkmazdayım dostlar istifa edersem dönüşü olmayacak. lütfen değerli yorumlarınaza açığım.

10 Eylül 2025 13:07
Öncelikle Allah yardımcınız olsun. Bu dönemde aldığınız bu maaş gerçekten çok az. Tır işinden elinize geçen meblağ, maaşınızın 2 buçuk katı ise ne mutlu size. Düşünmeden direkt basın istifanızı. Hakkınızda hayırlısı olsun
