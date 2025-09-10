Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


10 Eylül 2025 13:04
hava ikmal subay
hava ikmal subayı hakkında bilgi verebilir misiniz ?

Çok Yazılan Konular

2025 tsk Eylül atamaları Hk.Maaşsız emeklilik hk

Sözlük

denizin tuzlu olması 2 kadınların otuz yaşından sonra çökmesi 1 inatci insan 1 çocukla çocuk olmak 1 seviyor mu üzüyor mu bilemediklerim 1 Ne Pişirsem 2 güne bir söz bırak 1 bonkör 1 cumhuriyet halk partisi 1 ChatGPT 3

Son Haberler

Sahte diploma soruşturmasında duruşma tarihi belli olduTürkiye'de en çok tercih edilen tasarruf aracı belli oldu586 kişiye 3 milyon lira 'çevre' cezasıDepremzedeye 'dostane çözüm': KDK, AFAD'ı ikna ettiArının soktuğu çiftçi yaşamını yitirdi

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?