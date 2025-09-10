Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Eylül 2025 13:09
Ünvan Değişikliği Sınavı
Sağlık Bakanlığı Ünvan Değişikliği Sınavı mülakat listelerine ne oldu? Ne zaman paylaşılacak? Bilgisi olan var mı?

Çok Yazılan Konular

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırTES çıkıyor ...Belediye Memurları Buyrun ?Yeni işçi maaşı en düşük 75 binKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi6 ay başka bir kurumda çalışılan sözleşmeli memurluğu saydırmakBenim sözleşmeli personel olarak kadrolu işçilerden farkım ne?Sağlıktaki Kamu İşçileri Eylül Ayında 94.372,70 TL AlacakYusuf Kaplan hocaya teşekkürler

Sözlük

herkesi kendin gibi sanmak 1 metres 2 fırsat vermek 1 Ne yapacağımızı bilemediğimiz anlar 1 mandalina 1 yetkileri kötüye kullanmak 1 soğuk içecekler 1 gelinen nokta 2 kadınların otuz yaşından sonra çökmesi 1 Kanka mı sevgili mi 2

Son Haberler

Sahte diploma soruşturmasında duruşma tarihi belli olduTürkiye'de en çok tercih edilen tasarruf aracı belli oldu586 kişiye 3 milyon lira 'çevre' cezasıDepremzedeye 'dostane çözüm': KDK, AFAD'ı ikna ettiArının soktuğu çiftçi yaşamını yitirdi

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?