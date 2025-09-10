Sağlık Bakanlığı Ünvan Değişikliği Sınavı mülakat listelerine ne oldu? Ne zaman paylaşılacak? Bilgisi olan var mı?

Sağlık Bakanlığı Ünvan Değişikliği Sınavı mülakat listelerine ne oldu? Ne zaman paylaşılacak? Bilgisi olan var mı?