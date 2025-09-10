Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Eylül 2025 13:54
Öğretmen yüksek lisans arttırımlı heaaplama

Herkese selamlar. Bilen cevaplarsa sevinirim. Meslek öğretmeniyim.zorunlu ders harici haftalık 27 saatimin ne kadarı arttırımlı %7 uygulanıyor


Fatih3478
Aday Memur
10 Eylül 2025 14:07

Fiili olarak yazıyo yönetmelikte ama hangileri sayılıyor bilgisi olan paylaşırsa sevinirim

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.Öğrencilerin kırtasiye ihtiyacını karşılayan öğretmen.Tip 1 diyabetli öğretmenler için sağlık mazereti sayılır mı?Dilekçe ile doğrudan aile birliği sağlanabilir mi?Müdür yardımcılığından nasıl istifa ederim?Eğitim öğretim ödeneği yatan illerBranş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiEğitim ödeneğini nasıl kullanmayı planlıyorsunuz?Değişen müfredat için İngilizce Materyal yok!Klasik yazılı cevaplarını değerlendirmek için yapay zeka kullanır mıydınız?

Sözlük

cumhuriyet halk partisi 1 güne bir söz bırak 1 sözlüğün bugün biraz şey olması 2 nesli tükenmekte olan insanlar 2 ChatGPT 3 sivil savunma 1 denizin tuzlu olması 2 herkesi kendin gibi sanmak 2 Ne Pişirsem 2 sinastri 1

Son Haberler

FETÖ üyesi olduğu iddia edilen doktor serbest bırakıldıe-YDS başvuruları başladıÜmit Özdağ hakim karşısındaBaşkentte kadın yayayı darp eden zanlı tutuklandıMEM'lerdeki sivil savunma uzmanlarına hangi şartlarda ek ders verilebilir?

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?