10 Eylül 2025 14:13
Normal okul bünyesinde açılan özel eğitim sınıfları

Normal okul bünyesinde açılan özel eğitim sınıfları ile ilgili olarak bir sorum var. Özel eğitim hizmetleri yönetmeliği 27. Madde g bendine göre bulundukları okulun programını uygular ibaresi yer almaktadır. Fakat her okulda her ilçede ve her ilde uygulamalar farklılık göstermektedir. Bulunduğum yerde 3 hafif zihinsel 1 hafif otizm sınıfı var hafif sınıflarımız 11 12 kişi hafif otizm 6 kişiden oluşuyor özel eğitim öğrencileri taşıma ile geliyor (özel eğitimden başka taşıma yok) normal okulun giriş çıkış saatlerini uyguluyoruz fakat öğrencilerimiz öğle arasında da okulda kalıyor biz de baslarindayiz. Ayrıca yemek olayı da yok. Bu konuda farklı bir program izleyen giriş çıkış saatleri farklı olan zumrelerim varsa bunu nasıl yapıyorlar ve yasal dayanağı olarak neyi gosteriyorlar şimdiden herkese teşekkür ederim iyi çalışmalar dilerim


10 Eylül 2025 14:59
Sizin erken çıkmanız lazım hocam. Örnek veriyorum okul 6 saat. Siz öğle arası okulda kalıyorsunuz o da ders saatinden sayılır 1 saat erken çıkmamız lazım.

10 Eylül 2025 15:03

Bunu neye dayanarak yapacağız hocam öğle arasını dersten saymiyorlar.

