Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Eylül 2025 14:23
İlişik Kesme

Merhabalar doğum öncesi ücretli izindeyim. İl dışı için İlişik kesip başlama yapmam lazım ancak yapabilirsin diyenlerde var yapamazsın diyenlerde var. Net olarak bununla ilgili bir yazı var mı cevabını öğrenebileceğim ya da konuya vakıf birisi var mı acaba beni bilgilendirebilecek

Çok Yazılan Konular

Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.Öğrencilerin kırtasiye ihtiyacını karşılayan öğretmen.Tip 1 diyabetli öğretmenler için sağlık mazereti sayılır mı?Dilekçe ile doğrudan aile birliği sağlanabilir mi?Müdür yardımcılığından nasıl istifa ederim?Eğitim öğretim ödeneği yatan illerBranş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiEğitim ödeneğini nasıl kullanmayı planlıyorsunuz?Değişen müfredat için İngilizce Materyal yok!Klasik yazılı cevaplarını değerlendirmek için yapay zeka kullanır mıydınız?

Sözlük

Senden Önce Ben 1 yetkileri kötüye kullanmak 2 sinastri 1 alyansın farklı parmaklara takılması 1 yazmak için gereken şartlar 2 denizin tuzlu olması 2 armut 1 Manipülatif gitme girişimi 2 Şu sıralar en çok ihtiyaciniz olan şey 3 kadınların otuz yaşından sonra çökmesi 1

Son Haberler

FETÖ üyesi olduğu iddia edilen doktor serbest bırakıldıe-YDS başvuruları başladıÜmit Özdağ hakim karşısındaBaşkentte kadın yayayı darp eden zanlı tutuklandıMEM'lerdeki sivil savunma uzmanlarına hangi şartlarda ek ders verilebilir?

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?