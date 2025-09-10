Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Ücretli izinde ilişik kesilir mi?

Merhabalar doğum öncesi ücretli izindeyim. İl dışı için İlişik kesip başlama yapmam lazım ancak yapabilirsin diyenlerde var yapamazsın diyenlerde var. Net olarak bununla ilgili bir yazı var mı cevabını öğrenebileceğim ya da konuya vakıf birisi var mı acaba beni bilgilendirebilecek


berkaydal
Daire Başkanı
10 Eylül 2025 16:12

Doğum öncesi Sağlık izinleri bozdurulamaz. Göreve başlayıp ilişik kesip yeniden ayrılamazsınız. Normal hasta olsanız bile başlamanız için doktorun çalışabilir raporu vermesi gerekir. Bu doğum izni olduğu için memurun belirtilen sürelerde çalışması isteğe bağlı değil yasaktır. O yüzden izniniz bitene kadar bekleyeceksiniz ve atandığınız yeri bilgilendireceksiniz. İzin bitince 24 aylık ücretsiz izne başlamadan ilişik keseceksiniz.

Ha bunun dışında olur mu? Olur. Birbiri ile bağlı sistemler değil. Yapınca oluveriyor. Önemsenmiyor. Olup geçiyor. Ama teknik bilgi ilk paragraf.


m.r_f
Daire Başkanı
10 Eylül 2025 16:15

İlçeyi arayıp sordunuz mu? Bence onlar konuya vakıftır.

