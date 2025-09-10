Ücretli izinde ilişik kesilir mi?

Doğum öncesi Sağlık izinleri bozdurulamaz. Göreve başlayıp ilişik kesip yeniden ayrılamazsınız. Normal hasta olsanız bile başlamanız için doktorun çalışabilir raporu vermesi gerekir. Bu doğum izni olduğu için memurun belirtilen sürelerde çalışması isteğe bağlı değil yasaktır. O yüzden izniniz bitene kadar bekleyeceksiniz ve atandığınız yeri bilgilendireceksiniz. İzin bitince 24 aylık ücretsiz izne başlamadan ilişik keseceksiniz.

Ha bunun dışında olur mu? Olur. Birbiri ile bağlı sistemler değil. Yapınca oluveriyor. Önemsenmiyor. Olup geçiyor. Ama teknik bilgi ilk paragraf.