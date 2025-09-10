Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


10 Eylül 2025 15:23
Kadrodan 4b ye geçiş
üniversite hastanesinde 12 yıllık kadrolu hemşireyim. kpss ye girip sağlık bakanlığına atanmak istiyorum. eğer 4b li atamam olursa maaşımda düşüş yaşar mıyım. en düşük memur maaşı mı alırım yoksa çalıştığım yıllar değerlendirilir mi

Çok Yazılan Konular

İstifa sonrası açıktan atama 2025İllerarası tayin mehil müddetiAlt bölge tayini hk. (tıbbi sekreter)3A'dan 1B'ye geçebilir miyim?Promosyon anlaşmalarını il sağlık müdürlükleri yapacakÜnvan değişikliği4 Üniversite, 3 yüksek lisans, 3 dil maaş 80 bin, ilköğretim terk 0 dil maaş 90 bin :)Odyometri teknikeriyim ama göz ölçümüne verıldımPromosyon hakkında son konu başlığıGörevde yükselme ünvan değişikliği

Sözlük

İyi geceler sözlük 1 siber güvenlik 1 aşık kadın 2 filtre kahve 3 inatci insan 1 birisine hanım,bey diye hitap etmek 1 sivil savunma 1 sözlüğün bugün biraz şey olması 2 çanak 1 ipek yüklü kervan 3

Son Haberler

Adana'da 2 sağlık çalışanını darbeden şüpheli tutuklandıUzmanından 'kırtasiye' uyarısı: Çocuğunuzun sağlığını riske atmayın!Çifte cinayetin katil zanlısı yaşı küçük oğlu çıktıKayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldüSahte diploma düzenleyen çeteye operasyon: 46 gözaltı

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?