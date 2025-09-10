Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Vakıfbank la 97 bin anlaşılırsa personel olarak yapmamız gerekenler

1-Bütün maaşımızı her ayın 15 i saat 0:30 da yatar yatmaz başka bir bankadan açacağımız hesaplara aktarıyoruz

2-Bu bankaya kredi borcu,ek hesap ve kredikartı borcu olanlar bir başka bankayla anlaşıp borçları kapatacak kadar kredi çekip kapatmalı ve bankanın kredi kartları ve ek kartlar iptal edilmeli.

3-Otomatik ödemeli faturalar iptal edilmeli.

4-Gerekçleri promosyon olarak belirtilmeli

Evet arkadaşlar varmısınız vakıfbanka had bildirmeye?


sindiren
Aday Memur
10 Eylül 2025 16:06

Başka fikri olan veya eklenecek varsa yazabilir.


Del Pire10
10 Eylül 2025 16:14
ilk seçimde mevcut hükümete oy vermeyin

checkvizor
Şef
10 Eylül 2025 16:15

Ben bu söylediklerini vakıfbank uygulamasında bize yazın kısmında da belirttim. Göreceğiz ne yapacaklarını.


feridunemeksiz
Şef
10 Eylül 2025 16:24
hükümetle ne ilgisi var banka yapıyor banka hemen de her şeyi hükümete bağlayın yağmur yağsa hükümetten bileceksiniz

To-re-p-il
Aday Memur
10 Eylül 2025 16:27
bol bol beddua ve küfür daha fazla yararlı olmaz mı

Portal34
Memur
10 Eylül 2025 16:27

Tamam da kredi çekip borcu öderken faizini sen mi ödeyeceksin ki böyle rahat söylüyosun. 50 çeksen 90 veriyon 100 çeksen 170 veriyon daha borçlanmak mantıklı mı yüksek faiz ortamında ?


ktp007
Aday Memur
10 Eylül 2025 16:28

Bi kredi daha patlatacam.


Üye adı yokk
Aday Memur
10 Eylül 2025 16:28

milletin maaş hesabı zaten ekside maaş yatınca ya sıfırlanır ya da ekside kalmaya devam eder, anılan bankanın kredi kartı hiçbir yerde avantaj sağlamadığından kullanan çok azdır :D kredi konusunda da özel bankalar çok daha iyi teklifler yaptığından anılan bankadan kullanan azdır, belki otomatik ödeme vardır onları iptal edebilirler

Maaş promosyonu şeffaf olarak (Anadolu Üniversitesi gibi) yapılmadıkça ve hiç kullanılmayan ATM şartı kaldırılmadıkça vakıfbank tekel gibi davranmaya devam edecek


memurada1yı
Memur
10 Eylül 2025 16:31

Ne promosyon

Toplam 9 mesaj

