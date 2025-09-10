Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker


10 Eylül 2025 18:41
Haftada 6 gün çalışma

Bir üniversite hastanesinde 4bli destek personeli olarak yaklaşık 2 yıldır çalışmaktayım. Her hafta 6 gün pazar tatil olmak üzere çalıştırılıyoruz. Bu durum yasal mı, başka üniversite hastanesinde böyle bir uygulamayla karşılaşan var mı ?

