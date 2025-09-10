Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Eylül 2025 19:07
Eylül enflasyon tahmini

Okulların açılmasından dolayı 2.5-3 arası bekliyorum. Sizin tahminleriniz neler?


FırençeskoTotti
Aday Memur
10 Eylül 2025 19:57
1.86
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimBelediye Memurları Buyrun ?Toplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMemurluktan istifa etmeyi düşünüyorum görüş ve fikirlerinize açığım?TES çıkıyor ...Yeni işçi maaşı en düşük 75 binKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi6 ay başka bir kurumda çalışılan sözleşmeli memurluğu saydırmakBenim sözleşmeli personel olarak kadrolu işçilerden farkım ne?Sağlıktaki Kamu İşçileri Eylül Ayında 94.372,70 TL Alacak

Sözlük

Ne yapacağımızı bilemediğimiz anlar 1 katarın bombalanması 1 denizin tuzlu olması 2 güne bir söz bırak 1 bonkör 1 oifste uyuyakalan kişi 2 güzellik 1 ChatGPT 3 saçlarında çiçek tarlası olan kız 2 aşık erkek 3

Son Haberler

Eğitim-Bir-Sen'den Milli Eğitim Akademisi için 7 öneriBakan Yumaklı: Türkiye'nin Tarım Potansiyeli Genç Üreticilerle HareketlenecekASO Başkanından 'vize' çıkışı: Makine almaya bile gidemiyoruzKayseri'deki feci kazada ölü sayısı 3'e yükseldiDMM: Haftada 4 gün mesai iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?