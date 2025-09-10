Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Eylül 2025 19:13
İller arası yer değiştirmede ikamet başka ilde olursa yolluk alınır mı?

boğazlıyandan elbistana tayinim çıktı eş durumu ile ancak ikametim kayserideydi yine de yolluk alabilir miyim hocalarım


m.r_f
Daire Başkanı
10 Eylül 2025 19:38

Alırsınız.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.Tip 1 diyabetli öğretmenler için sağlık mazereti sayılır mı?Öğrencilerin kırtasiye ihtiyacını karşılayan öğretmen.Dilekçe ile doğrudan aile birliği sağlanabilir mi?Müdür yardımcılığından nasıl istifa ederim?Eğitim öğretim ödeneği yatan illerBranş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiEğitim ödeneğini nasıl kullanmayı planlıyorsunuz?Değişen müfredat için İngilizce Materyal yok!Klasik yazılı cevaplarını değerlendirmek için yapay zeka kullanır mıydınız?

Sözlük

armut 1 saçlarında çiçek tarlası olan kız 2 İyi geceler sözlük 1 alyansın farklı parmaklara takılması 1 herkesi kendin gibi sanmak 2 sivil savunma 1 inatci insan 1 metres 2 aşık kadın 2 The arrival 1

Son Haberler

Eğitim-Bir-Sen'den Milli Eğitim Akademisi için 7 öneriBakan Yumaklı: Türkiye'nin Tarım Potansiyeli Genç Üreticilerle HareketlenecekASO Başkanından 'vize' çıkışı: Makine almaya bile gidemiyoruzKayseri'deki feci kazada ölü sayısı 3'e yükseldiDMM: Haftada 4 gün mesai iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?