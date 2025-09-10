Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
10 Eylül 2025 19:15
Zabıt Katibi Klavye Sınavı
Merhaba iyi forumlar, haftasonu sınav var alt sınır 90 kelime ama benim sormak istediğim bir soru var, klavye sınavında yazdığımız kelime sayısına göre mi mülakata çağırılıyoruz acaba? Birde zabıt katipleri sakal bırakabilir mi bunu merak ediyorum. teşekkürler iyi forumlar

Ozden_42
Şube Müdürü
10 Eylül 2025 19:18
Doğru kelime sayısı 90 ve üzeri olacak. sakal bırakamazsin adliye içerisinde hafif kirli sakal dolaşanlar var onların müdürleri sıkıntı çıkartmıyor galiba.

FikiFiki
Memur
10 Eylül 2025 19:33
yanlış bilgi vermeyin, sakalı istediğin gibi uzatırsın. sakal yasağı kanundan kalktı ama kılık kıyafet için zorunluluklar devam ediyor

Calenweth
Memur
10 Eylül 2025 20:17

Merhaba. Yazdığınız net sayısına göre sıralama yapılıyor örneğin siz 150 kelime yazdınız bunun 15 tanesi yanlış diyelim. Sizin gibi 150 kelime yazan birinin olduğunu daarsayalım ancak o kişi 150 kelimeden 10 yanlış yazmışsa sıralamada sizin önünüze geçiyor. ben abartı olmayacak derecede sakal bırakıyorum. Sakalda sorun yaratana henüz rastlamadım. Yine suyunu çıkarmamakta fayda var. İlk 2-3 ay göze batmamaya çalış, ortama adapte ol, sonrasında kafana göre takılırsın

