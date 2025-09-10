Özel okul sözleşme tarihi aldatmacası

Sözleşmenin tarafı olarak bir nüshasını almış olmalısınız. İş çekişmeli bir hale gelince sözleşmenizi kontrol etmeli size söylenen "gelme"yi yazılı olarak beyan almalıydınız. Deliliniz varsa mahkemeye başvurup hakkınızı arayabilirsiniz. Yoksa eğer bu şekilde davranmanız okul olur başka yer olur sürekli mağduriyet yaşarsınız. Özel okullar özellikle bu kadar sabıkalı ve mimli iken üstelik kavga ettiğiniz yere güvenmek acı bir tecrübe olmuş size.

Burada özel okulları savunuyoruz tabi ki zaten savunulacak bir tarafları yok. Kanunlar ilk başlarda vatandaşları korumak içindi. Dünya değiştikçe siyasi erkler vatandaşa değil sermayeye sahip çıkmaya başladı. Bu durum ülkelerin gelişmişlik seviyesine göre değişiyor tabi.

Siz kaleyi tamamen boş bırakmışsınız. Çok boş hem de. Golü yemişsiniz. Geçmiş olsun. Bu durum umarım daha iyi bir iş bulmanıza vesile olur.