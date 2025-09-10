Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Özel okul sözleşme tarihi aldatmacası

Özel okulda çalışacak arkadaşlara uyarı olsun diye konuyu açıyorum. Özel okulda çalışıyorum ve bu sene içerisinde okul müdürü, velinin yanında beni azarladı ve bende sessiz kalmadım. Odasına gidip velinin yanında beni azarlamasinin doğru olmadığını beyan ettim fakat işler daha da büyüdü ve önümüzdeki yıl benimle calismayacaklarini Eylül başında okula çağırıp haklarımı hesaplayıp gondereceklerini söylediler. (Ağustos ayında) sözleşme tarihim 02.09.2025e kadar okula gittim ve benimle konuşmadı kimse. Başka okullara başvurdum ve hala çalışıyor gözüktüğüm için işe başlayamadım. Çünkü çalıştığım okul sözleşme tarihim meb üzerinde 26.09.2025 olarak goruntuluyor ve o zamana kadar okula gelmem gerektiğini beyan edip 3 4 5 Eylül de okula gitmediğim için devamsizlik ile işten çıkarma yoluna gidiyor. Kendileri gelmeyin demelerine rağmen ve ayrıca benim yerime bir öğretmen okula alındı. Ders programında ismim yazmıyor okulla ilgili hiçbir konuya dahil edilmiyor olmama rağmen. Okulun amacı şu başka yerde çalışmak mı istiyorsun tamam o zaman istifa et haklarını bırak ve öyle git. Çünkü özel okulda calisanlar bilir tüm okullar mayıs haziran civarında en geç ağustos ayında yeni sözleşmeleri imzalar. Ben seni calistirmayacagim başka yerde çalışmana da izin vermiyorum ve haklarını da vermeden işten çıkartıyorum. Hiçbir şekilde korunmadigimiz için MEB tarafından buna cesaret ediyorlar. Bazıları sözleşme tarihi önemli değil sigorta başlangıç tarihim önemli diyor ama konu hakkında hiç bilgi yok. Ben mağdur oldum belki işe girecek birine akıl olur bu yaşananlar. Saygılar sevgiler


Sözleşmenin tarafı olarak bir nüshasını almış olmalısınız. İş çekişmeli bir hale gelince sözleşmenizi kontrol etmeli size söylenen "gelme"yi yazılı olarak beyan almalıydınız. Deliliniz varsa mahkemeye başvurup hakkınızı arayabilirsiniz. Yoksa eğer bu şekilde davranmanız okul olur başka yer olur sürekli mağduriyet yaşarsınız. Özel okullar özellikle bu kadar sabıkalı ve mimli iken üstelik kavga ettiğiniz yere güvenmek acı bir tecrübe olmuş size.

Burada özel okulları savunuyoruz tabi ki zaten savunulacak bir tarafları yok. Kanunlar ilk başlarda vatandaşları korumak içindi. Dünya değiştikçe siyasi erkler vatandaşa değil sermayeye sahip çıkmaya başladı. Bu durum ülkelerin gelişmişlik seviyesine göre değişiyor tabi.

Siz kaleyi tamamen boş bırakmışsınız. Çok boş hem de. Golü yemişsiniz. Geçmiş olsun. Bu durum umarım daha iyi bir iş bulmanıza vesile olur.

