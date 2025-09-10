KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han


10 Eylül 2025 22:44
Merkez uzmanlığından b grubu kadroya geçmek?

Merhaba,

2022 KPSS puanıyla merkez uzman yardımcısı olarak 2 senedir çalışmaktayım. Farklı bir ile geçmem gerekli. 2024 puanımla lisansıma uygun sözleşmeli B grubu kadrolara tercih yapabilir miyim? Kazandığım takdirde kurumumdan istifa etmem yeterli olur değil mi? Bekleme süresi olur mu? Teşekkürler şimdiden cevaplar için.

Çok Yazılan Konular

30 yaşında üniversiteye başlamak ve vergi müfettişliğiDevlet gelir uzman yardımcılığı aöf

Sözlük

katarın bombalanması 1 Şu sıralar en çok ihtiyaciniz olan şey 3 Bugün olanlar 2 bonkör 1 denizin tuzlu olması 2 Ne yapacağımızı bilemediğimiz anlar 1 sinastri 1 yetkileri kötüye kullanmak 2 The arrival 1 ipek yüklü kervan 3

Son Haberler

37 ilin emniyet müdürü değiştiİDDK: Broşür dağıtımında görevli iken ırmakta boğulan polis memurunun ailesinin tazminat talebi haklıdır11 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıklarıKatar, İsrail saldırısına karşı yasal yanıt yollarını tartışıyor500 yıllık tarihi okul binasına 3 çocuk yazı yazıp sembol çizdi

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?