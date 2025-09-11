Kullanıcı Uyar
4/B güvenlik memuru fesih
Merhabalar arkadaşlar koruma ve güvenlik memuruyum kimlik kartimiz 5 sene geçerli ve 5 sene sonra yeniletirken astim oldum.Sağlik raporu alamazsam kartim yenilenmezse sağlik sorunum sebebi ile görevi yapamayacağimdan iş hakkim fesih olurmu 657 de.
