Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker


11 Eylül 2025 01:27

4/B güvenlik memuru fesih
Merhabalar arkadaşlar koruma ve güvenlik memuruyum kimlik kartimiz 5 sene geçerli ve 5 sene sonra yeniletirken astim oldum.Sağlik raporu alamazsam kartim yenilenmezse sağlik sorunum sebebi ile görevi yapamayacağimdan iş hakkim fesih olurmu 657 de.

Bu ankete 1 saat 9 dakikada, 0 kişi oy kullandı

Merhabalar arkadaşlar koruma ve güvenlik memuruyum kimlik kartimiz 5 sene geçerli ve 5 sene sonra yeniletirken astim oldum.Sağlik raporu alamazsam kartim yenilenmezse sağlik sorunum sebebi ile görevi yapamayacağimdan iş hakkim fesih olurmu 657 de.

Çok Yazılan Konular

Uzman (GİH) Uzman (TH) arasındaki fark4B'li Kültür Bakanlığı Sözleşmeli Sanatçılar HakkındaDestek Personelinden Güvenliğe Geçiş Sözleşme FeshiKadroya Geçiş Hk AÖF engel mi

Sözlük

bundan sonra böyle 1 aşık erkek 3 çocukla çocuk olmak 1 armut 1 aşık kadın 2 soğuk içecekler 1 siber güvenlik 1 ipek yüklü kervan 3 kaybetme korkusu 1 nesli tükenmekte olan insanlar 2

Son Haberler

Sumud Filosu'na olumsuz hava engeli: Gazze'ye hareketi bugüne kaldı37 ilin emniyet müdürü değiştiİDDK: Broşür dağıtımında görevli iken ırmakta boğulan polis memurunun ailesinin tazminat talebi haklıdır11 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıklarıKatar, İsrail saldırısına karşı yasal yanıt yollarını tartışıyor

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?