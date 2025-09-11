iş ortamında çalışma barışının bozulması

memur ve işçi arasındaki maaş farkı ciddi manada çalışma barışını bozuyor yetkililerin durumun farkında olmaması mümkün değil. neden böyle bir yanlış üzerinde ısrar ediliyor? amaç nedir? sizin kurumunuzda durumlar nasıl?

