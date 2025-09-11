Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Görevde yükselme hk.


11 Eylül 2025 08:13
Görevde yükselme hk.

merhabalar. Üniversite de çalışıyorum. görevde yükselme sınavıni bekliyorum daha açılmadı. Bununla alakalı kurs var mı. Bilgisi olan var mı.

Çok Yazılan Konular

Eylül enflasyon tahminimemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimRobotta Veteriner Hekimlerin Ek Ödeme HatasıBu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Toplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye Sunulmalıdıriş ortamında çalışma barışının bozulması Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Toplu sözleşme ve sonuclariKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiBorçları ödeyemiyorum hacize düşeceğim

Sözlük

etme bulma dünyası 2 jacobo grinberg 1 Yüzüm yok ki karşına çıkmaya 1 güne bir şarkı bırak 1 peluş oyuncak 1 keseli aslan 1 rüzgar hızı 1 5G broadcast teknolojisi 1 film replikleri 1 dayı:bir adamın hikayesi 1

Son Haberler

İDDK'dan GSM numara taşıma Yönetmeliğinin iptal istemine redAnkara'da ayı lokantaya girdi: Masaya oturdu adeta servis beklediBakan Tunç: CHP Genel Merkezi bir yalan merkezine dönüştüKahramanmaraş'ta tırın çarptığı çocuk hayatını kaybettiNitelikli halka arzlar ve yapay zeka denetimi geliyor

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?