Gündem \ Ekonomi
Editörler : Lanet


11 Eylül 2025 09:31
ALFAS - Alfa Solar Hisse Senedi Haber ve Yorumları

Alfa Solar Enerji, güneş enerjisi sektöründe Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesinde üretim tesisinde fotovoltaik (PV) paneller üretmektedir.

----------------------------------------------------------------------------

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.


ecoekonomist
Memur
11 Eylül 2025 09:32

ALFAS - Şirket bağlı ortaklığı Alfa Solar Romania'nın Fort Smart Recycle unvanlı şirketin tamamını 770.000 euroya satın aldığı açıklandı.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Gram Altın 10.000-TL Olur mu?DAMLAKENT sistemi mantıklımı, yatırım yapılırmı?ALFAS - Alfa Solar Hisse Senedi Haber ve Yorumları

Sözlük

saçlarında çiçek tarlası olan kız 2 sinastri 1 denizin tuzlu olması 2 soğuk içecekler 1 Manipülatif gitme girişimi 2 birisine hanım,bey diye hitap etmek 1 filtre kahve 3 günaydın sözlük 3 Kanka mı sevgili mi 2 çocukla çocuk olmak 1

Son Haberler

BIST 100 endeksi güne düşüşle başladıİzmir Torbalı devlet hastanesi'nde yangın!Sözleşmeli Personelin Yer Değişikliği: Hangi Durumlarda Tayin Yapılabilir?Danıştay: Özel iletişim vergisi gider yazılamayacak!GSB Yurt Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?