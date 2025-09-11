Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Eylül 2025 09:59
Konu dışı ama..?ek is önerisi cünku maasım memurum yetmıyor...Lütfen fikir yazalım öneri ihtiyacım v

Arkadaslar ek kazanc getirici olarak ne yapabilirim aklıma hic birsey gelmıyorrr? karadenizde bi ilde yasamaktayım


İsmi Lazım Deil
Daire Başkanı
11 Eylül 2025 10:29

Tarım, hayvancılık yapabilirsin, seyyar satılıcık geliyor aklıma ama yasal mı bilmiyorum. Kadınsan örgü işleri yapıp satabilirsin erkek isen hafta sonu beden gücü tarzı işler, taşınma işleri olabilir. Boya badana olabilir.


Vladimir Harkonnen
Aday Memur
11 Eylül 2025 10:37

Günde bir kaç paket götürüp kurye olabilirsin fazla getirisi olur mu bilmem ama motorun varsa dene


Mavi.Ufuklar
Şube Müdürü
11 Eylül 2025 11:05

Otellere, retaurantlara, kafelere evde pasta, kurabiye, tatlı vb üretip satabilirsin.

