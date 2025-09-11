İhraçtan dönen

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Yakın zamanda ihraçtan dönen bı arkadaş varsa yardımcı olabilir mi. Şark dönüşü tercih dışı İstanbul'a tayin olmuştum. Bir yıl sürmeden ihraç oldum adli bı olaydan dolayı. 5 yılın sonunda karar çıktı cezam iptal oldu. Bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecektir bilgisi olan var mı

